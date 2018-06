Governo, Maioli (C.Agricole): con fine QE evitare scontri con Ue

Milano, 7 giu. - Con il probabile annuncio della fine del Quantitative easing da parte della Bce, l'Italia rischia di tornare sull'ottovolante dei mercati finanziari. Per questo occorre evitare rapporti conflittuali con l'Ue, secondo l'Ad di Credit Agricole Italia, Giampiero Maioli. "Quest'anno più che mai abbiamo bisogno di creare un rapporto costruttivo con le autorità europee e con la Comunità europea per evitare traumi dalla fine del Qe. Se c'è un periodo in cui eviterei proclami belligeranti è proprio questo", ha affermato Maioli in occasione del sesto congresso nazionale della Uilca a Milano.

Secondo Maioli, la fine del Qe rappresenta "un passaggio molto delicato. Il peso dell'esposizione in Btp sui portafogli delle banche in Italia, noi compresi, è eccessivo. Tutte hanno compensato con i Btp il calo del margine d'interesse da clientela".

"Adesso che si va verso fine del Qe - ha sottolineato Maioli - è fondamentale che chi ha in mano i ministeri chiave dell'Economia e delle finanze, chi rappresenta il governo, abbia la responsabilità di capire quello che può essere l'impatto sul sistema economico italiano derivante da eventuali tensioni". Bos