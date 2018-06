Lombardi: Di Maio dosi le forze, leader e ministro sarà faticoso

Roma, 7 giu. - Al Movimento 5 stelle serve "un direttivo" per aumentare la comunicazione fra gli eletti a vari livelli nelle istituzioni. A chiederlo, in una intervista con il Foglio, è Roberta Lombardi, storica prima capogruppo del M5S alla Camera nel 2013, oggi presidente del gruppo stellato in Regione Lazio. Fra i temi del colloquio, il doppio incarico di Luigi Di Maio, "superministro" e capo politico del movimento. "Io - sottolinea Lombardi - sono stata capogruppo, e lo sono stata per tre mesi appena. Ed ero felice che quello fosse il mio unico impegno. Luigi si trova sul tavolo 162 vertenze nazionali: sono sicura che saprà decidere in tempi brevi e in modo responsabile, ma so che fare il ministro e il leader del M5s sarà molto faticoso".

Alla domanda specifica, però, se cioè i due ruoli siano compatibili, l'ex parlamentare romana risponde senza incertezze: "Sì, lo sono. A Luigi mi permetto però di dare un consiglio: dosare bene le forze. Deve mantenere la giusta lucidità, sempre, per non rischiare di commettere errori nei confronti del paese, come ministro, o del Movimento, come capo politico".

"Alcuni suoi colleghi in Parlamento - è la domanda dell'intervistatore - chiedono anche la creazione di un organo di guida condiviso, per evitare derive leaderistiche". "Il problema - replica l'esponente del M5S - non è il verticismo, ma la comunicazione tra i vari livelli. Per questo sono molto d`accordo nella creazione di una sorta di direttivo che sia una catena di trasmissione tra i portavoce regionali, quelli parlamentari e quelli europei".