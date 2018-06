Roma, 7 giu. - "Secondo questo governo il problema non è la corruzione. Per loro il problema è chi la contrasta, il problema è l'Anac di Cantone. Per la serie 'il mondo gira alla rovescia'". Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, che condivide la canzone "Alla rovescia" del gruppo Radici nel cemento.