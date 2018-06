Fontana: serve stabilire ambiti dell'Organismo anticorruzione

Milano, 7 giu. - "Abbiamo creato un organismo unico che punti sulla prevenzione, snello e operativo, (il nuovo Organismo regionale per le attività di controllo - Ora, ndr) ma ci sono questioni burocratico-amministrative che rendono difficile definire gli spazi in cui deve operare. Servirebbe un intervento del legislatore che definisca chi può fare che cosa, che declini spazi precisi, che limiti può avere una struttura che opera sul territorio, anche per poter essere utili ad Anac e alla procura della Corte dei Conti, senza sovrapporsi all'attività svolta da altri organismi di controllo, e per evitare che parte della sua attività possa poi venire contestata". È quanto ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervento al convegno "Innovazione Direzione Nord. L'innovazione che serve" in corso al Palazzo delle Stelline a Milano.

Poco prima il presidente aveva spiegato ai cronisti che l'Organismo regionale per le attività di controllo "dovrebbe essere approvato entro la fine di luglio e potrà quindi entrare in funzione con settembre", sottolineando la sua importanza nel "prevenire e valutare le situazioni che possono apparire dubbie".