Migranti, Guzzetti: diversità è ricchezza, nefasto costruire muri

Parma, 7 giu. - Costruire muri per proteggere il "patrimonio genetico dalle minacce esterne" e avere un "atteggiamento escludente" verso gli altri ha avuto nella storia "effetti nefasti". Lo ha detto il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, secondo cui "gli 'altri' diventano potenziali nemici da cui difendersi o addirittura da aggredire preventivamente per evitare di essere in futuro, a propria volta, attaccati. La storia è piena di esempi che testimoniano i nefasti effetti di questo atteggiamento escludente, di questo comportamento di chiusura verso l'altro, di questo modo di intendere la diversità, non come ricchezza, ma come corruzione della purezza identitaria. E sto parlando, purtroppo, anche di esempi recenti".

"Nell'ultimo decennio - ha sottolineato Guzzetti aprendo il 24esimo congresso dell'Acri, dedicato a 'Identità e cambiamento' - si è registrato nel mondo un riaccendersi dell'identitarismo, cioè di questo modo di intendere l'identità. Il 'muro', di cui con speranza e orgoglio il mondo si era sbarazzato simbolicamente in quello straordinario 9 novembre 1989, è tornato a farci visita in maniera multiforme, in una molteplicità di modalità fisiche e virtuali diverse, che non ha neanche risparmiato la nostra cara Europa. E con questo stiamo oggigiorno facendo i conti".