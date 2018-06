Milano, Cecchetti (Lega): no moschea in via Novara, priorità altre

Milano, 7 giu. - L'onorevole e commissario cittadino della Lega Fabrizio Cecchetti dice no alla costruzione della moschea in via Novara a Milano. "Le priorità della città e del quartiere sono ben altre come sicurezza e servizi, che mancano sempre di più. Ci batteremo per bloccare questo progetto" ha dichiarato in una nota Cecchetti. "Sala e il PD, come ormai si sa, hanno abbandonato le periferie, ma siamo alla follia se pensano di interessarsene con questi progetti. Invitiamo in sindaco a fare un giro nel quartiere e a sentire i cittadini, per capire quali sono le priorità della cittadinanza" ha scritto il leghista.

Secondo Cecchetti "il parcheggio di Trenno, dove vogliono costruire la moschea, ha già una collocazione chiara nel futuro, come parcheggio di interscambio per la nuova fermata della linea M5. Invitiamo il sindaco, con delega alle periferie, a lavorare veramente per le esigenze di questi quartieri". Concludono i consiglieri Lega del Municipio 7: Christian Casciano, Rosario Cifalà, Francesco Giani, Ernestina Ghilardi e Tiziana Vecchio" ha concluso.