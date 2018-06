Governo, Guzzetti: agisca per ridurre disuguaglianze economiche

Parma, 7 giu. - Il nuovo governo dovrebbe agire per ridurre le disuguaglianze economiche tra i cittadini. Lo ha affermato il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, aprendo il 24esimo congresso nazionale. "Non esiste reale sviluppo economico - secondo Guzzetti - se questo non è in grado di ridurre prima di tutto le diseguaglianze".

"In questo senso - ha sottolineato il numero uno dell'Acri - abbiamo apprezzato il lavoro del precedente governo, che ha introdotto una prima misura di contrasto alla povertà mediante il reddito di inclusione. Siamo certi che il nuovo governo vorrà rafforzare le misure volte a ridurre le distanze economiche tra cittadini. Le fondazioni assicurano fin d'ora la massima collaborazione".