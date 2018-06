Roma, 7 giu. - "Dobbiamo mettere più soldi in tasca agli italiani. Il commercio ha bisogno di consumi incrementati e che l'IVA non aumenti. C'è lo aspettiamo e collaboreremo da subito per evitarlo". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, al suo arrivo all'assemblea generale di Confcommercio.