Cangini (FI): Conte come Cereno di Melville, ostaggio suoi schiavi

Roma, 7 giu. - "Di suo, Giuseppe Conte ci ha messo solo le citazioni letterarie: alcune le ha sbagliate, la migliore l`ha tralasciata. Non dovendo far altro che declinare un bignami del cosiddetto contratto di governo, il professore pugliese si è astenuto dall`interpretare, integrare, o rimarcare alcun punto. Ne è scaturita un`elencazione piatta e pedissequa, priva di accenti e vuota di leadership". Lo scrive oggi su Libero il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

"Essendogli perciò preclusa ogni possibile libertà politica - prosegue Cangini - ha inteso appagare il proprio ego ricorrendo alla letteratura, alla filosofia, alla sociologia e alla scienza economica. Ad intervalli regolari, nel suo discorso per la fiducia, sono così saltati fuori nomi illustri di pensatori e letterati piazzati un po` a casaccio per dare un tono all`oratore. C`è una sola citazione che bene si sarebbe adattata alla situazione ma che Conte ha evitato di fare. Un grande romanzo (Benito Cereno), scritto da un grande letterato (Herman Melville), rielaborato nel 1941 da un grande giurista (Carl Schmitt). Racconta la storia del comandante di un mercantile spagnolo, Benito Cereno, appunto, rimasto ostaggio di un equipaggio di schiavi: formalmente sulla tolda di comando con tanto di sciabola al fianco, di fatto impotente poiché succube di una ciurma improvvisata. Non sapremmo dire se Giuseppe Conte lo abbia letto, capiamo bene perché non l`abbia citato".