Migranti, Di Maio: "Non saremo supini ad altri governi"

Pomigliano d'Arco, 7 giu. - 'Quello che deve essere chiaro è e che questo non sarà un governo supino alle volontà di altri governi'. Lo assicura il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio al termine della visita nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d`Arco sottolineando, in particolare, l`effetto già sortito dai primi segnali del nuovo governo in tema di immigrazione. 'Come vedete - dice ai cronisti - per ora è bastato dare qualche segnale sull' immigrazione e già hanno cominciato a rallentare sul regolamento di Dublino".

"Perché - aggiunge - quel regolarmente così come è riformato continua a scaricare sull'Italia il problema dell'immigrazione. Ora hanno capito che c'è un governo qui in Italia che non dice sì su tutto, che non dice `sì signore` e che è pronto a collaborare, ma vuole farlo negli interessi degli italiani".

"Come vedete - insiste - qualche risultato già si sta ottenendo, qualche marcia indietro si sta avendo".