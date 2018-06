Sud, Di Maio: fondi coesione gestiti da ministero ad hoc

Roma, 7 giu. - "I fondi di coesione territoriale saranno gestiti dal ministero del Sud". Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio durante la visita alla stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Di Maio ha detto che è necessario "affrontare l'annosa questione di come si spendono i soldi europei" e che per rilanciare gli investimenti bisogna "semplificare il codice degli appalti", che è "complicato" e che non ha fenato la corruzione sebbene "scritto paradossalmente per diminuirla".