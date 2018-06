Capogruppo Ppe Weber: spero Italia rifletta su sanzioni Russia

Roma, 7 giu. - "Mi auguro che l`Italia rifletta bene sulla posizione da assumere sulle sanzioni alla Russia: l`Europa si spaccherebbe e diventerebbe più debole", nel confronto con Putin. Così Manfred Weber, capogruppo del Ppe all'Europarlamento a Repubblica.

"Quello che conta è lavorare in Europa assieme al nuovo esecutivo italiano. Tutto il Ppe vuole cooperare con Roma - aggiunge - La proposta italiana (sulle sanzioni) merita di essere esaminata, ma bisogna decidere tutti insieme. Anche l`Austria ha assicurato che non metterà il veto al rinnovo delle sanzioni perché queste decisioni si prendono per consenso".

Per il Ppe, però, "è troppo presto per toglierle".