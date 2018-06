Rampelli (Fdi): noi fuori dal governo, Conte un senza volto

Roma, 6 giu. - "Fratelli d'Italia sarà fuori dalla maggioranza di governo. La prima ragione: non c'è l'elezione diretta del capo dello Stato. Non è normale che un presidente della Repubblica in 88 giorni non sia riuscito mai a dare l'incarico a chi ha vinto le elezioni. Non è normale che il 4 marzo la coalizione che ha preso il 38% si sia vista scalzare dalla Casaleggio & Associati, nuova e più pericolosa frontiera del conflitto d'interessi. Non è normale che gli italiani abbiano votato candidati premier per poi ritrovarsi un capo del governo scelto dai 5 stelle e subìto da Salvini. Questo esecutivo, per sua stessa natura, sembra somigliare a quelle élite che vorrebbe sconfiggere". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"Chi viene nominato e non eletto dai cittadini infatti - ha aggiunto - è destinato più a rappresentare le élite che il popolo. È una conseguenza logica. Tecnici sono tanto il premier quanto i più importanti ministri all'Economia, agli Esteri e alla Difesa. Il presidente Conte ci smentirà, ma oggi somiglia molto a Giovanni Goria, premier dal 1987 al 1988 che il maestro Giorgio Forattini disegnava senza volto. I suoi due vice hanno un peso politico preponderante".

"Non faremo però mancare il nostro sostegno sui punti del contratto che corrispondono al programma di Fratelli d'Italia e del centrodestra, non per fare da stampella ai grillo/leghisti - non siamo avvezzi - ma per servire l'Italia come deve un Movimento patriottico come il nostro", ha concluso.