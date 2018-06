Governo, Unimpresa: ora spinta energica su Pmi

Roma, 6 giu. - "Ora che il governo guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia del Parlamento c`è da sperare che ci sia il massimo impegno sulle riforme. Il nostro Paese ha urgente bisogno di misure in campo economico a cominciare da una rapida riduzione del carico fiscale sia sulle famiglie sia sulle imprese. In questo senso valuteremo l`impianto della flat tax. In ogni caso, auspichiamo una spinta energica e decisiva soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, letteralmente abbandonate negli ultimi anni". Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.