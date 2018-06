Sgarbi: a Di Maio ho detto che il suo governo fa pena ma lo voto

Roma, 6 giu. - "Di Maio rideva mentre pronunciavo in aula il mio discorso in dissenso dal gruppo annunciando la fiducia al governo Conte". Lo ha raccontato il deputato di Fi Vittorio Sgarbi che, dopo il suo intervento in aula alla Camera, è andato a parlare con il leader M5s ai banchi del governo.

"A Di Maio ho spiegato che io lo voto anche se il suo governo fa pena, non ce l'ho con lui, che sono capitato nel collegio a Pomigliano contro di lui perché le firme della mia lista rinascimento sono state spostate su Noi con l'Italia. Una volta a Pomigliano non potevo fare altro che attaccare lui", ha aggiunto.