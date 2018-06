Fisco, Salvini: stop a persecuzione cartelle Equitalia

Roma, 6 giu. - "Voglio chiudere la persecuzione delle cartelle di Equitalia che tengono in ostaggio milioni di italiani. È legittima difesa non nei confronti dei grandi evasori ma di artigiani, commercianti, pensionati che per una cartella di 5, 10, 20mila euro sono fantasmi. Voglio che lo Stato restituisca a loro la dignità". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio a Brindisi.

"Oggi - ha aggiunto - ho detto che la nostra proposta è di far pagare un po' di meno a tutti quanti. Ci è stato detto 'ma così aiutate anche chi sta bene'. Per la mentalità bacata della sinistra i ricchi devono pangere, quindi bisogna punirli, tassarli e quei soldi stanno all'estero. Questo è il risultato e a pagare le tasse restano i soliti fessi".