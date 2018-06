Roma, 6 giu. - "Se avessi fatto solo l'interesse mio e della Lega non sarebbe nato nessun governo. Ci saremmo seduti in poltrona come Renzi a mangiare pop corn, avremmo aspettato che i sondaggi crescessero ancora un po'... ma io non faccio quello che serve al mio partito bensì agli italiani. Il governo è nato, vedremo di farlo correre, non camminare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio a Brindisi.