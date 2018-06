Governo, Federcasse e Coop: su Bcc nostro apporto costruttivo

Roma, 6 giu. - "Abbiamo seguito l'intervento e la replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. Come nelle precedenti stagioni di riforma, assicuriamo in caso di iniziative legislative il nostro apporto costruttivo alla migliore definizione possibile di eventuali nuovi assetti normativi". Lo dicono in una nota congiunta i presidenti di Federcasse, Augusto dell`Erba, e della Confederazione delle Cooperative, Maurizio Gardini, in merito all`ipotesi di revisione dei provvedimenti normativi riguardanti il credito cooperativo.

"La categoria - aggiungono - è oggi impegnata a costruire gruppi bancari cooperativi solidi ed efficienti, come previsto dalla normativa in vigore. L'obiettivo del credito cooperativo è comunque quello di accrescere la capacità di servizio di ciascuna Bcc all`economia reale e allo sviluppo responsabile delle comunità locali, salvaguardando e valorizzando la finalità mutualistica".