Salvini: non tolgo diritti a nessuno ma no ad adozioni gay

Roma, 6 giu. - "Non voglio togliere diritti a nessuno. Se lo Stato non entra con gli studi di settore nel tuo negozio, non entra nemmeno in salotto o in camera da letto. Non chiedo al medico se è eterosessuale o omosessuale, mi interessa sia un bravo medico, non lo chiedo alla ragazza che fa il caffè al bar. La vita è la sua, non mi interessa, ho massimo rispetto e tranquillità" ma "farò tutto quello legalmente, umanamente e civilmente possibile perché la mamma continui a chiamarsi mamma e il papà continui a chiamarsi papà. Un bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà, è viene adottato se ci sono una mamma e un papà". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un comizio a Brindisi.