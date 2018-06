Roma, 6 giu. - "Molti pensionati vanno in Portogallo perché risparmiano sulle tasse. Io dico che possiamo far diventare la Puglia zona di esenzione fiscale per i pensionati che vogliono venire a spendere qui. È più bella la Puglia del Portogallo, non voglio far arrabiare i portoghesi. Ma questo vale anche per la Calabria e la Sicilia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Brindisi.