Salvini: aver alzato la voce ha già portato primi risultati in Ue

Roma, 6 giu. - "Aver alzato un pochino la voce in Europa ieri ha fatto sì che durante l'ennesima riunione per approvare l'ennesima normativa che avrebbe danneggiato ancora di più l'Italia dove i migranti avrebbero potuto trattenersi per 10 anni ancora, Belgio, Olanda, Austria, Ungheria e perfino i tedeschi hanno detto no". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Brindisi.

"Sono stufo - ha proseguito - di ricevere lettere disperate di artigiani, imprenditori, agricoltori e pescatori condannati dalle regole europee sbagliate. Sono orgoglioso di far parte di un governo nuovo, rivoluzionario ma che andrà in Europa a dire 'giù le mani da agricoltori e pescatori italiani': i frutti del nostro mare e della nostra terra devono finire sulle nostre tavole".