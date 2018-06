Salvini: farò tanti errori da ministro, solo chi non fa non sbaglia

Roma, 6 giu. - "Nelle farmacie hanno venduto tanto Maalox in questi giorni perché noi siamo qui da 5 giorni e già dicono 'Salvini non ha ancora fatto niente'. Io rispondo 'tu sei lì da 7 anni non hai fatto un accidente di nulla per 7 anni, hai dormito". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Brindisi. "Se sale lo spread è colpa di Salvini...", ha aggiunto.

"Mi hanno attaccato Balotelli, Corona, Saviano: io adoro la critica se è costruttiva. So che durante il mio percorso da ministro farò errori, solo chi non fa nulla non sbaglia. Cerco di fare il più possibile per riportare sicurezza a questo splendido paese", ha aggiunto.