Migranti, Salvini: aumentare centri per rimpatri ed espulsioni

Roma, 6 giu. - Vogliamo "aumentare i centri per i rimpatri e le espulsioni dove gli immigrati stanno dentro e non girano per le città facendo confusione. Ridurre il numero degli sbarchi e aumentare il numero delle espulsioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio a Brindisi.

"Ci accusano di egoismo e razzismo - ha aggiunto - ma dire che viene prima quello che arriva dall'altra parte del mondo e poi gli italiani quello è razzismo, il razzismo di chi sta guadagnando sulla pelle di chi sbarca. Stiamo lavorando bene anche se abbiamo cominciato da 5 giorni, non abbiamo ancora fatto nulla, già è tanto se abbiamo un ufficio, non abbiamo ancora i collaboratori".