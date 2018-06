Roma, 6 giu. - "L'altro giorno in Tunisia qualcuno si è arrabbiato, io non ce l'avevo col popolo tunisino. La Tunisia è un bellissimo paese, libero, con un Parlamento, un governo, scuole, strade, ospedali, tribunali, un paese tranquillo, allora non capisco perché dalla Tunisia debbano sbarcare in migliaia chiedendo asilo politico". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando in un comizio a Brindisi.