Morani (Pd): ok governo da furbetti rimborsi M5s espulsi per finta

Roma, 6 giu. - "Tutti i furbetti di Rimborsopoli, i taroccatori dei bonifici, gli espulsi per finta del Movimento 5 stelle votano la fiducia al Governo Conte". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito del voto di fiducia.

"In campagna elettorale Di Maio - ricorda - annunciava trionfante: 'Da noi le mele marce si mettono fuori'. Ve lo ricordate? Era la solita bufala del solito pinocchio: in queste ore da lui non è arrivata neanche una parola sui voti incassati da parte dei senatori Buccarella e Martelli, dei deputati Cecconi, Tasso, Vitiello, etc.".

"D'altronde una delle furbette beccate dalle Iene a ritirare il bonifico è stata fatta addirittura ministro, Barbara Lezzi", conclude.