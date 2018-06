De Menech (Pd): Conte elogia precedenti governi, Salvini scappa

Roma, 6 giu. - "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera è riuscito a far scappare persino Salvini. Forse perché ha cominciato a elencare i provvedimenti e le politiche dei governi a guida Pd senza criticarli aspramente. Dalla riforma della scuola alla gestione dei flussi migratori, Conte ha avuto l`onestà intellettuale di riconoscere i progressi ottenuti dal nostro Paese in questi cinque anni. Un atteggiamento evidentemente indigeribile per il segretario della Lega. Salvini, come è noto, si tiene lontanissimo dai fatti, prediligendo di gran lunga le cagnare della campagna elettorale". Così il deputato del Partito Democratico Roger De Menech.