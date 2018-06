Di Maio: non saranno indici a dire se governo lavora bene

Roma, 6 giu. - "Col voto di oggi parte la Terza repubblica, parte il governo del cambiamento come avevamo promesso ai cittadini. Sarà un governo al lavoro per creare lavoro grazie agli aiuti alle imprese, ai pensionati minimi, ma non sarà un governo che dirà di aver fatto bene grazie a qualche indice. Non saranno gli indici a indicare se il Paese sta bene oppure no, sarà il benessere delle persone a dire se sono più felici oppure no". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5s, a conclusione del dibattito sulla fiducia al governo.

Bagarre sul conflitto di interessi? "Bisogna abituarsi alla Terza repubblica che affronterà anche argomenti scomodi. Mi ha colpito molto che le due opposizioni alla fine si spalleggiano a vicenda proprio su temi importanti che l'Italia aspetta da 30 anni", ha aggiunto Di Maio.