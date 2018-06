Anzaldi (Pd): 120 euro per 500mila romani? Raggi parli chiaro

Roma, 6 giu. - "La Giunta Raggi vuole mettere una tassa da 120 euro su mezzo milione di romani? Lo dicano chiaramente e informino i cittadini con correttezza e trasparenza. Un pedaggio del genere, peraltro, interesserebbe molti più automobilisti, forse la quasi totalità dei romani, visto che chiudere l'anello ferroviario significherebbe in sostanza tagliare in due la città, senza aver neanche creato prima neanche nuovi parcheggi di scambio o un più funzionale sistema notturno di trasporto pubblico". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Dopo due anni di fallimenti - prosegue Anzaldi - e mala amministrazione, due anni di immobilismo che hanno anche bloccato l'inizio di risanamento dell'Atac per gettarla verso il fallimento e renderla ancora più inefficiente e abbandonata, ecco quale è la soluzione per la mobilità tirata fuori dalle teste d'uovo del Movimento 5 stelle: il cosiddetto 'congestion charge', ovvero tassare tutti i romani. Ci voleva la Giunta cinque stelle per avere un'idea così geniale".