Delrio a Conte in aula: sia umile, studi prima di fare lezioni -2

Roma, 6 giu. - "Lei - ha aggiunto Delrio - non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione, lei ha il dovere di osservare la Costituzione. Non ci sta facendo una concessione. Anzi, ci faccia un piacere: se vuole rispettare la Costituzione riprenda quel programma che è sul tavolo e lo riscriva di suo pugno, riprenda la lista dei ministri e la riscriva di suo pugno...".

Il capogruppo Pd ha continuato: "Ho apprezzato l'umiltà dei suoi primi approcci, oggi sono rimasto colpito dall'atteggiamento che lei ha tenuto. Lei è espressione oggi di un governo che nasce sull'inganno. Lei si è presentato come il rappresentante del popolo contro le elite, ha detto orgogliosamente di essere populista. La invito alla prudenza, signor presidente del Consiglio, in nome del popolo in questo paese sono stati commessi omicidi orrendi, fatte leggi razziali. In nome del popolo in Europa sono stati commessi genocidi. Tutti i grandi dittatori sono nati in nome del popolo".

Delrio ha affermato: "Lei presiede un'alleanza che non è politica, è un'alleanza di potere. Lei ha professato una fede europeista, speriamo che riesca a vigilare sul suo vice-presidente che più volte ha dichiarato che il suo obiettivo era di uscire dall'Europa e dall'Euro". Il governo ha un programma "pieno di promesse che riteniamo irrealizzabili".