Fca, operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa Di Maio

Napoli, 6 giu. - Uno dei cinque operai dello Stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, per il quale la Cassazione ha confermato oggi il licenziamento, si è incatenato a un palo dinanzi la casa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a Pomigliano d'Arco (Napoli) e si è cosparso la testa con della benzina contenuta in una benzina. L'uomo ha poi minacciato di darsi fuoco. La tuta blu, Mimmo Mignano, era in compagnia di un altro degli operai licenziati. Sul posto sono giunti i carabinieri che lo hanno bloccato e soccorso. La situazione è ritornata alla normalità e al momento è al vaglio delle forze dell'ordine la posizione dell'uomo.

Mignano già in passato si era reso protagonista di iniziative eclatanti per rendere visibile all'opinione pubblica la vicenda lavorativa che lo aveva visto protagonista insieme agli altri quattro colleghi.

