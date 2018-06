Conte cita Costituzione ma parla di "presunzione di colpevolezza"

Roma, 6 giu. - Nel giorno della fiducia alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci tiene a precisare che il governo M5s-Lega "oltre al contratto, ha presente la Costituzione", ma proprio sulla nostra carta fondamentale inciampa. Replicando al dibattito sulla fiducia, parlando dei temi della giustizia, il premier ha assicurato che l'esecutivo la riformerà "sicuramente nel rispetto dei principi costituzionali" e ne ha elencati alcuni tra i quali la "presunzione di colpevolezza". Un lapsus, forse, quell'omissione dell'avverbio "non" che dà al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione tutto un altro senso. Eccolo: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". L'errore - inequivocabile ad ascoltare il video - è stato prontamente corretto sul resoconto stenografico dei lavori dell'assemblea dove si legge "presunzione di non colpevolezza".

Non è sfuggito però alla capogruppo di Fi, Maria Stella Gelmini, che durante la sua dichiarazione di voto sulla fiducia ha osservato: "Vogliamo immaginare che sia stato un lapsus legato all'emozione ma lei non ha parlato di presunzione di innocenza ma 'di colpevolezza'".