Governo, Cimbri: positivo che ci sia, lo valuteremo sull'operato

Milano, 6 giu. - "Le tensioni sullo spread mi pare fossero cominciate prima, nella fase di incertezza, che fossero precedenti alla formazione del governo. Per chi fa impresa la stabilità, e quindi l`esistenza di un governo, penso sia di per se un fattore positivo. Poi si valuterà l`operato e lo valuteranno tutti i cittadini". Lo ha detto il numero uno del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, a margine del sesto congresso nazionale Uilca apertosi oggi a Milano. "Non ho un`opinione di alcun tipo, si è appena insediato. Il fatto che ci sia un governo è una cosa positiva per il Paese", ha aggiunto.