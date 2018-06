Molteni: nasce governo del popolo contro egemonia Palazzi europei

Roma, 6 giu. - "Oggi nasce il governo del popolo, il governo del cambiamento. Due forze politiche diverse ma unite nel medesimo intento: recuperare un orgoglio nazionale calpestato dalle cancellerie straniere e una sovranità ceduta ai manovratori dello spread". Lo ha detto Nicola Molteni (Lega) nella dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al governo Conte.

"Abbiamo vinto con il centrodestra - ha detto ancora - e con il centrodestra abbiamo chiesto di governare ma i numeri della democrazia non ce lo hanno consentito e due movimenti diversi hanno trovato un terreno comune per contrastare l'egemonia dei Palazzi europei. Vogliamo un'Europa diversa, forte ma equa".

"La carta della nostra navigazione sarà il contratto di governo. Al governo - ha spiegato - chiediamo il contrasto all'immigrazione clandestina; la difesa dei confini e delle frontiere; l'azzeramento dei fondi per la finta accoglienza; sicurezza e controllo del territorio con un imponente piano di assunzioni; una giustizia rapida e certa, che guarda alle vittime e ai familiari delle vittime; vogliamo che la difesa sia sempre legittima, non vogliamo il far west ma sicurezza e ordine pubblico; la cancellazione degli squilibri della legge Fornero; la flat tax e la pacificazione fiscale; un grande piano per la famiglia e la natalità; la cancellazione delle sanzioni alla Russia; l'autonomia e il federalismo; un'attenzione particolare ai terremotati e ai cittadini truffati dalle banche. Questa è la rotta che vogliamo e che il popolo ha indicato".

"Salvini - ha concluso - ha riportato la Lega a essere centrale nel dibattito politico, a lui va un ringraziamento speciale. Presidente Conte, avrà la fiducia della Lega e del grande popolo della Lega ma questa fiducia la dovrà saper difendere e onorare giorno per giorno".