Bergamini (Fi): Conte? Da cambiamento a trasformismo passo è breve

Roma, 6 giu. - "Al Presidente del Consiglio e agli azionisti di maggioranza di questo governo suggerisco una maggiore attenzione alle esigenze che vengono dalla società, altrimenti dal governo del cambiamento a quello del trasformismo il passo rischia di essere davvero breve". Lo ha detto Deborah Bergamini, deputata e responsabile della Comunicazione di Forza Italia.

"Questo pomeriggio - ha spiegato - il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quinto premier non votato dai cittadini dal governo Berlusconi ad oggi, nel suo intervento alla Camera ha citato la cancelliera Merkel, affermato che quanto fatto dai governi della sinistra su immigrazione e scuola non verrà stravolto e fatto generiche affermazioni su temi che richiederebbero una maggiore specificità, come la sanità ad esempio. In Italia, dati di oggi (Censis), 7 milioni di cittadini si sono indebitati per affrontare cure mediche che il Sistema Sanitario Nazionale non ha saputo fornire loro. Oltre 12 milioni di cittadini rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere. Di fronte a questo dramma sociale, a numeri che dovrebbero far rabbrividire un'intera classe dirigente, il Presidente del Consiglio propone 'presidi ostetrici nei piccoli centri montani e modelli manageriali più efficaci'".