Governo,Gelmini: no fiducia, intriso di populismo e giustizialismo

Roma, 6 giu. - L'esecutivo Conte "non è il governo scelto dagli italiani, di cui l'Italia ha bisogno, il vostro rappresenta un compromesso tra due programmi diversi, e quindi Forza Italia starà all'opposizione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia, nel corso della dichiarazione di voto fiducia.

"Il nostro giudizio a valle della lettura del contratto e delle parole da lei pronunciate - ha aggiunto - è severo. Siamo preoccupati, abbiamo ascoltato un discorso intriso di pauperismo e giustizialismo. Si è presentato come l'avvocato degli italiani, non vorremmo che con il suo governo gli italiani diventassero presunti colpevoli".

"Lei - ha proseguito - si è presentato come il garante della realizzazione del contratto, ma la costituzione le assegna poteri ben maggiori".

"Su come si deve stare in Europa con la schiena dritta - ha poi osservato - non accettiamo elezioni, il nostro governo è andato a casa prima di accettar il commissariamento economico".

"Come opposizione non faremo sconti, ma saremo in prima fila per difendere gli interessi del nostro Paese", ha concluso.