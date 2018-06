Meloni: non diamo fiducia, ma tiferemo perché governo faccia bene

Roma, 6 giu. - "Non voteremo la fiducia al governo e non faremo parte della maggioranza, ma tiferemo e lavoreremo sodo perché noi siamo prima di ogni scelta e interesse, sempre dalla parte degli italiani". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni di voto al governo Conte.

"Non ci entusiasma - ha proseguito - un altro governo nato nel palazzo e non nelle urne, guidato da un altro tecnico e con tecnici in ministeri chiavi, "e ci preoccupa la preminenza del M5s" ma "tra le ipotesi in campo quella di un governo politico era comunque la migliore", per questo abbiamo annunciato l'intenzione di astenerci e "lo abbiamo fatto in maniera disinteressata".

"Quando l'Italia chiama noi rispondiamo, perché noi siamo patrioti e allora le auguriamo buon lavoro, d'altra parte dovrebbe essere facile fare meglio dei suoi predecessori", ha aggiunto.

"Se questo fosse un governo di destra, la destra italiana - ha osservato - non starebbe fuori, può stare sereno il presidente Fico che potrà continuare ad andare alla parata con il pugno chiuso".

"Noi di lei - ha osservato rivolgendosi a Conte - non sappiamo molto, non sappiamo quali siano le sue priorità, non sappiamo se avrà la tempra, quando si troverà in consessi internazionali, di difendere il nostro interesse o se farà la fine del pesce rosso nella vasca dei pescecani".