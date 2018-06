Fontana: lombardi non percepiscono sicurezza città, degrado cresce

Milano, 6 giu. - I cittadini lombardi "non hanno certo la percezione di vivere in città tranquille e sicure, anche perché il degrado continua ad aumentare". E' quanto ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una trasmissione in onda su Telelombardia, e riferendosi alle giovani donne arrestate per il furto in casa del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato "la certezza della pena per chi delinque o commetto un reato sarebbe già un bel passo avanti e potrebbe funzionare quanto meno come deterrente".

"Stiamo lavorando con prefetto, questore, sindaco di Milano per rendere sempre più efficace il 'Piano sicurezza' che abbiamo sottoscritto" ha continuato Fontana, ricordando che pochi giorni fa, la Giunta regionale ha approvato un altro stanziamento di 3,6 milioni di euro a favore dei Comuni per installare videocamere per la videosorveglianza. "Stiamo facendo il massimo - ha proseguito il presidente - per fare tutto quello che e' nelle nostre possibilità: i capi treno, ad esempio, presto saranno dotati di body cam e le stazioni ancora più sorvegliate elettronicamente".

Il governatore ha infine rivelato di credere molto nell'autonomia perché consentirà "di studiare norme che diano più possibilità di intervento anche in tema di sicurezza".