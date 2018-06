Fornaro: opposizione su valori, confronto su lotta diseguaglianze

Roma, 6 giu. - "Opposizione ferma e intransigente sui valori della civiltà democratica e giuridica. Aperti al dialogo per combattere le diseguaglianze". Federico Fornaro spiega così la posizione di Liberi e Uguali, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia al governo Conte.

Sul tema immigrazione, "la pacchia che deve finire non è quella dei migranti, ma quella dei mercanti di morte. Una flat tax che rispetta la progressività non può esistere". E su questi punti l'opposizione sarà "rigorosa". "Siamo pronti al confronto invece per una lotta all'evasione vera e non di facciata, e per il superamento della Fornero cercando soluzioni praticabili e sostenibili per ridurre le iniquità. Non faremo opposizione aprioristica sulla tutela dei nuovi lavori, dei lavoratori della gig economy".

Infine sull'Europa, per Fornaro sicuramente la situazione attuale va cambiata, ma "non vi permetteremo di far diventare l'Ue il bersaglio della propaganda, l'alibi per i vostri fallimenti futuri. Se invece si vuole affrontare con coraggio la revisione delle politiche economiche europee, allora ci troverete disponibili al confronto parlamentare. Ma sia chiaro che la nostra Europa è quella di Delors e Colorni, non quella di Orban e Le Pen".