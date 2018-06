Lavoro, Bonaccini a Di Maio: in Emilia-Romagna importanti vertenze -3

Roma, 6 giu. - In merito a Fca, dopo le rassicurazioni del Gruppo rispetto agli stabilimenti italiani, i livelli occupazionali e la scelta di investire in veicoli elettrici e ibridi, il presidente della Regione chiede al ministro Di Maio la convocazione di un incontro nazionale tra le parti sociali con la presenza delle Regioni, "al fine di comprendere in modo puntuale le ricadute sui singoli territori". Per l'Emilia-Romagna, infatti, "appare molto positiva la scelta di utilizzare i motori Ferrari ma rimane fondamentale la produzione di modelli di alta gamma nello stabilimento Maserati di Modena, così come è fondamentale- prosegue Bonaccini- capire il futuro dello stabilimento V M di Cento dove si producono motori diesel", che nel piano presentato dai vertici di FCA risultano superati (almeno per le piccole e medie cilindrate mentre pare rimanere la parte relativa al mercato americano). "Per noi, tutto il settore dell'automotive rimane strategico sia sul versante della ricerca e innovazione, sia per la parte produttiva. Per questo riteniamo che la presenza produttiva di FCA debba essere ulteriormente rafforzata, forte delle competenze presenti nei siti dell'Emilia-Romagna composte da lavoratori altamente specializzati, da un tessuto di sub-fornitura unico, da laboratori di ricerca pubblici e privati di livello internazionale e di Università leader nella motoristica".

"Confidando nella Sua attenzione e nell'impegno dei Ministeri da Lei diretti a seguire e intervenire per la migliore riuscita delle vertenze segnalate, sono ad anticiparLe la nostra attenzione e disponibilità- chiude il presidente Bonaccini- anche attraverso gli assessorati competenti, per garantirne il rilancio produttivo e la garanzia occupazionale".