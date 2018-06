Lavoro, Bonaccini a Di Maio: in Emilia-Romagna importanti vertenze -2

Roma, 6 giu. - Nella missiva, il presidente della Giunta ricorda come "con il Patto per il Lavoro, firmato da tutte le parti sociali economiche e istituzionali della Regione Emilia-Romagna, abbiamo provveduto a istituire strumenti idonei ad affrontare sia il rilancio delle imprese, per aumentare competitività e occupazione, sia per salvaguardare i lavoratori delle aziende in crisi durante il processo di riorganizzazione e/o di rilancio". Situazioni di crisi che riguardano anche imprese con "una rilevanza nazionale" e comunque che "necessitano di un forte e indispensabile impegno da parte dei ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro".

Da qui la segnalazione al ministro Di Maio di "alcune situazioni prioritarie visto lo stato delle vertenze in corso".

Il gruppo Mercatone Uno, con diversi punti vendita anche in Emilia-Romagna, e l'azienda DEMM di Alto Reno Terme (Bo), entrambe in regime di amministrazione straordinaria con provvedimento ministeriale, "che devono essere seguite durante la fase di cessione di ramo d'azienda e relativo passaggio dei lavoratori in modo da garantirne la continuità e i livelli occupazionali, assicurando l'utilizzo degli eventuali ammortizzatori sociali necessari".

Altrettanto importante il caso di Industria Italiana Autobus, la ex Bredamenarini, con lo storico stabilimento di Bologna, che "dopo l'assegnazione di diverse commesse per la realizzazione di autobus- si legge nella lettera- non ha ancora presentato le necessarie garanzie finanziarie per permettere di realizzare la piena produzione nei propri stabilimenti in Italia a scapito dei lavoratori presenti, con il rischio di crescenti tensioni dovute alla precarietà del piano industriale".

Altra situazione da affrontare è quella della Tecno di Gualtieri, nel reggiano, che dopo il subentro dal fallimento Merloni e il licenziamento di oltre 100 lavoratori si trova attualmente in un difficile situazione finanziaria "tale da poter compromettere la continuità produttiva e che necessita di strumenti straordinari" per "superare questo momento di difficoltà che coinvolge oltre ai 300 dipendenti ancora in forza anche un importante rete di imprese indotte del territorio", sottolinea Bonaccini.(Segue)