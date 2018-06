Lavoro, Bonaccini a Di Maio: in Emilia-Romagna importanti vertenze

Roma, 6 giu. - Il Gruppo Mercatone Uno, con diversi punti vendita in Emilia-Romagna, e le aziende DEMM di Alto Reno, nell`appennino bolognese, Industria Italiana Autobus (l`ex Bredamenarini), con lo storico stabilimento di Bologna, e la Tecno di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia.

Situazioni di crisi tuttora aperte, alcune di rilevanza nazionale e con centinaia di posti di lavoro a rischio, sulle quali la Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo nella ricerca di una soluzione e al centro della lettera inviata oggi dal presidente Stefano Bonaccini al ministro Luigi Di Maio per chiedere l`impegno dei dicasteri dello Sviluppo economico e del Lavoro, ora guidati dal vicepresidente del Consiglio, affinché si riescano a chiudere positivamente le vertenze in corso, mettendo in campo interventi che "garantiscano il rilancio produttivo e la garanzia occupazionale". Uno sforzo condiviso, con la Regione che ovviamente conferma la massima "attenzione e disponibilità, anche attraverso gli assessorati competenti", per riuscire a centrare l`obiettivo.

E dopo la presentazione da parte di FCA del Piano sul futuro del Gruppo che prevede la piena funzionalità degli stabilimenti italiani e attenzione all`occupazione, con la scelta di investimenti per veicoli elettrici e ibridi, Bonaccini coglie l`occasione per chiedere al ministro Di Maio la convocazione di un incontro nazionale tra le parti sociali con la presenza delle Regioni, "al fine di comprendere in modo puntuale le ricadute sui singoli territori". In Emilia-Romagna c`è infatti la necessità di avere la conferma della produzione di modelli di alta gamma nello stabilimento Maserati di Modena, oltre a capire il futuro dello stabilimento VM di Cento, in provincia di Ferrara, dove si producono motori diesel.(Segue)