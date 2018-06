Ascani (Pd): Conte premier ventriloquo e dimentica scuola

Roma, 6 giu. - "Il presidente del consiglio Conte è recidivo. Dopo aver completamente trascurato di parlare di scuola e cultura ieri, Conte si è ripetuto oggi alla Camera. Nel mio intervento in Aula ho fatto notare che una simile mancanza non può essere casuale: si tratta evidentemente di un gesto premeditato e molto grave, tipico delle destre di governo". Lo afferma Anna Ascani, parlamentare del Pd.

"Anche la replica alla Camera del presidente ventriloquo - aggiunge - è stata caratterizzata dall'assordante e recidivo silenzio riguardante la cultura, nonostante le sollecitazioni venute da molti interventi. Quanto alla scuola, invece, il presidente Conte pare accodarsi alla linea di Salvini riguardo a Minniti: ciò che ha fatto il Pd è disastroso e va smantellato, ma solo in campagna elettorale. Poi s`inizia a governare e dal primo giorno si scopre che la 'buona scuola' non era così male, anzi forse era addirittura buona. E quindi si può tenere. Peccato che la coalizione che sostiene Conte abbia aizzato per anni le piazze promettendo il contrario. Un pessimo inizio per questo governo".