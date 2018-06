Roma, 6 giu. - "Il premier Conte già ridimensiona le misure sul reddito di cittadinanza. Per onestà, parola tanto cara ai grillini, avrebbero dovuto annunciarlo in campagna elettorale. Chissà se i 5 stelle avrebbero preso tutti quei voti". Lo dichiara, in una nota, Laura Ravetto, deputata di Forza Italia.