De Petris (LeU): Salvini su flax tax svela intenzioni governo

Roma, 6 giu. - "Le parole inaccettabili di Salvini fanno giustizia di tutte le chiacchiere sulle intenzioni di questo governo di difendere i diritti sociali. Chi sostiene che è giusto che i ricchi paghino meno tasse non solo si pone in conflitto con la nostra Costituzione, ma rivela un'idea di cambiamento nel quale per i poveri e per le fasce deboli non cambierà proprio niente, se non - temo - in peggio". Lo ha detto la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, commentando le dichiarazioni di Matteo Salvini per cui "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse".