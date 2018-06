Lupi (NcI): no a fiducia, contratto governo non condivisibile

Roma, 6 giu. - "Noi con l'Italia non voterà la fiducia, gli amici di Usei si asterranno". Lo ha detto Maurizio Lupi, intervendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Conte.

"Non condiviamo il contratto di governo. Il 37% degli italiani che ha votato per la coalizione di centrodestra non ha votato per il reddito di cittadinanza, ha votato per il lavoro, non per l'assistenzialismo. Ha votato per un programma in cui le infrastrutture sono fondamentali: il programma M5s mette tutto in discussione".