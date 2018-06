Lorenzin: opposizione rigorosa, vigileremo su vostro libro sogni

Roma, 6 giu. - "Faremo un'opposizione rigorosa e attenta con il senso delle istituzioni che ci appartiene. Il lungo elenco di impegni del contratto è un libro di belle intenzioni che non si comprende come perseguire se non a scapito dei risparmi degli italiani: nessuna copertura, nessuna idea compatibile con la situazione delle finanze". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, intervenendo alla Camera per Civica popolare in sede di dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte.

"Pensate che chi governava prima non avrebbe voluto, mentre combatteva la recessione, ridurre le tasse, dare soldi ai disoccupati, dare più soldi ai Comuni? Aspettiamo di vedere come farete. Vigileremo, è il compito dell'opposizione. Senza pregiudizi, ma oggi con giudizio voteremo contro".

L'ex ministro della Salute ha dedicato un passaggio al tema: "In questi cinque anni il populismo ha avuto un pregiudizio antiscientifico, senza alcun senso di responsabilità, giocando sulla pelle dei cittadini. Da Stamina ai vaccini è stato messo in dubbio il metodo scientifico e le scienza moderne, ma ai virus non si risponde coi like".