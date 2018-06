Juncker: su rifugiati priorità a gestione frontiere esterne Ue

Bruxelles, 6 giu. - All'indomani del Consiglio dei ministri dell'Interno dell'Ue che, ieri a Lussemburgo, ha registrato lo scontro e lo stallo dei Ventotto sulla riforma del sistema comune di asilo di Dublino, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker sembra voler ridimensionare l'aspetto più controverso della proposta di riforma: l'instaurazione di un sistema permanente di redistribuzione ("ricollocamenti") fra tutti gli Stati membri di quote obbligatorie dei richiedenti asilo approdati nei paesi più esposti ai flussi. Il presidente della Commissione ha parlato durante un breve punto stampa congiunto con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, in visita all'Esecutivo comunitario oggi a Bruxelles.

Rispondendo a un giornalista che chiedeva se non sia ormai defunto, nel progetto di riforma di Dublino, il sistema dei ricollocamenti, Juncker ha osservato "Ci vorrà una soluzione, non so dire ora quando. La riunione dei ministri di ieri è stata piuttosto complicata. Ora ne discuteremo al vertice dei capi di Stato e di governo di fine giugno". "Per me - ha aggiunto - la protezione delle frontiere esterne è prioritaria rispetto a tutte le altre questioni: se facciamo passi avanti in questo campo - ha sottolineato -, risolveremo anche le altre questioni". (Segue)