Lombardia, Rozza(Pd): bando regionale per separati pensato male

Milano, 6 giu. - "Aiuti regionali per i genitori separati? Elemosina e pannicelli caldi". Lo ha scritto in una nota la consigliera regionale lombarda del Pd Carmela Rozza in merito al bando emesso oggi dall'assessorato regionale alla Famiglia, guidato dalla leghista Silvia Piani. "Si tratta dei contributi erogati ai coniugi separati o divorziati pari al 30% dell'affitto (fino a 2.000 euro l'anno per i canoni calmierati/concordati o 3000 euro per i canoni di mercato), da erogarsi a sportello, ovvero fino ad esaurimento risorse. Non è il solo limite, perché il bando non interviene nel momento di maggior bisogno, quando il genitore separato esce di casa e deve affittare un nuovo alloggio, con tanto di caparra e di anticipo del primo trimestre" ha aggiunto.

"Questa misura ha il grave difetto di non sostenere le persone nel momento di maggiore difficoltà economica - ha proseguito Rozza - che è quello in cui chi esce di casa deve affittare un nuovo alloggio. È in quel momento che le persone rischiano davvero di finire per strada e la Regione non dà loro risposte. Inoltre, affidare misure così delicate alle Ats non ha senso, tanto più se ciò deve avvenire attraverso un sistema informatico complesso e ostico. Perché a gestire questi bandi non è l'assessorato alla casa e alle politiche sociali? Che senso ha avuto, altrimenti, unire le due deleghe? Perché la Regione non ha affidato la gestione della misura a Comuni e Aler, che hanno gli strumenti per farlo? Sarebbe una modalità più semplice e chiara. Non basta predisporre i bandi, occorre anche facilitare la vita ai cittadini, altrimenti il dubbio è che si voglia fare bella figura senza dare davvero risposte a un problema reale" ha continuato Rozza.