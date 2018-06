Fusacchia (+Europa): non voteremo fiducia, non c'è traccia futuro

Roma, 6 giu. - "Non voteremo la fiducia, in quello che ha detto non c'è traccia di futuro, di sviluppo. Saremo opposizione e vigileremo su ogni dichiarazione e passo". Così Alessandro Fusacchia, in dichiarazione di voto alla Camera per +Europa sulla fiducia al governo Conte.

"È bastato il tempo di finire al governo per ridimensionare reddito cittadinanza e flat tax, deludendo le aspettative che avete alimentato. Alla fine sarete duri solo su ciò che non costa niente in risorse ma molto in diritti", ha aggiunto Fusacchia, concludendo: "Ho sentito parole un po' confuse: 'non siamo razzisti' o 'rispetteremo la Costituzione' sono espressioni che non vorrei più sentire in quest'aula. Saremo opposizione in Parlamento e lavoreremo per essere alternativa nel Paese".