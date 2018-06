Governo, D'Attis (Fi): da Conte solo parole e ovvietà

Roma, 6 giu. - "Sono molto deluso. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del presidente del Consiglio. E l`ho fatto sperando di sentire da lui contenuti propositivi, plausibili ricette per far uscire il Paese dallo stallo nel quale si trova. Spiace, al contrario, e lo dico da italiano innanzitutto e in secondo luogo da uomo delle istituzioni, constatare come dietro queste parole non ci sia pressoché nulla. Abbiamo assistito ad un tentativo, per altro non particolarmente riuscito, di tenere una lezione universitaria in Parlamento. Dalle sue parole si evincono alla perfezione quali sono i problemi del Paese, le difficoltà, gli ostacoli. Ma purtroppo lo sapevamo anche prima". Così in una nota il deputato di Forza Italia, Mauro D`Attis.

"Quello che non sappiamo ancora - aggiunge - e che ci saremmo aspettati di poter sentire dal presidente del Consiglio, è quali sono le soluzioni. Abbiamo un Sud dimenticato e lasciato in balia di se stesso, infrastrutture al collasso, realtà come l`Ilva che avrebbero bisogno di una presa di posizione decisa. Nulla di tutto ciò. Non un`agenda, né una programmazione chiara. Solo vaghe parole e dichiarazioni fumose, alcune delle quali anche piuttosto ovvie come dichiarare che I provvedimenti del Governo rispetteranno la Costituzione visto che per quello, per fortuna, ci pensa per primo il Presidente della Repubblica. A questo punto l`unica speranza è che Dio ce la mandi buona".